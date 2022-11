Meloni: "Dimensioni transatlantica ed europea fondamentali per nostra sicurezza"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2022 "La Conferenza sulla sicurezza cibernetica si tiene a Roma, la ospitiamo con gli Stati Uniti. Questo conferma gli impegni dell'Italia nella Nato. La dimensione transatlantica ed europea sono fondamentali per la nostra sicurezza, senza sicurezza non ci può essere crescita e insieme dobbiamo difendere i comuni valori della nostra società Occidentale", le parole di Meloni in conferenza stampa con il segretario generale della Nato Stoltenberg. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev