Meloni: "Difeso carcere ostativo, lotta a criminalità e mafia rimane prioritaria"

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2023 "Abbiamo difeso il carcere ostativo, abbiamo dato segnali chiari contro la criminalità organizzata, per me la lotta alla mafia rimane una priorità". Così la premier e leader di Fdi Giorgia Meloni, parlando alla kermesse del centrodestra a sostegno di Francesco Rocca per le regionali nel Lazio, presso l'Auditorium Conciliazione. Francesco Rocca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev