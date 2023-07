Meloni: "Dieta mediterranea modello contro doppio fardello malnutrizione"

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2023 Un alleato prezioso per combattere il "doppio fardello della malnutrizione", da un lato la fame con cui fanno i conti milioni di persone nel mondo, dall'altro l'impatto di sovrappeso e obesità, fenomeni dilaganti che "impattano sui nostri Sistemi sanitari". A promuovere la dieta mediterranea, i cui "principi non appartengono al bacino del mediterraneo ma al mondo intero", è la premier Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento al vertice 'Food System Summit +2', presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a Roma. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev