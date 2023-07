Meloni: Delmastro? Giudice non dovrebbe sostituirsi a Pm

EMBED





(Agenzia Vista) Lituania, 12 luglio 2023 "Quella del sottosegretario Delmastro è una questione che obiettivamente mi ha molto colpito, è sicuramente una questione politica. Delmastro è il sottosegretario alla Giustizia, quindi riguarda un esponente del governo nell'esercizio del suo mandato. Nei suoi confronti viene disposta un'imputazione coattiva contro il parere del pubblico ministero. Per come la vedo io in un processo di parti e terzietà del giudice, significa che il giudice non dovrebbe sostituirsi al pm imponendogli di fare, diciamo, di formulare l'imputazione", le parole di Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il vertine Nato a Vilnius. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev