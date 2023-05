Meloni: Declino si può combattere, mettiamoci tutti ai remi e lo Stato farà la sua parte

EMBED





(Agenzia Vista) Catania, 26 maggio 2023 "Il declino non è un destino. Il declino è una scelta. Si può combattere. Come si combatte? Mettiamoci tutti ai remi e lo Stato farà la sua parte.", le parole di Giorgia Meloni a Catania per sostenere il candidato del centrodestra, Enrico Trantino, alle amministrative. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev