Meloni: "Ddl Made in Italy è prima tappa di un documento globale di politica industriale"

(Agenzia Vista) Milano, 03 luglio 2023 “Il Ddl sul Made in Italy è la prima tappa di un documento globale di politica industriale ‘Made in Italy 2030’ che presenteremo il prossimo anno a primavera. Ha come obiettivo di rinforzare le filiere del made in Italy e poi la lotta capillare alla contraffazione”, le parole de Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'Assemblea Generale di Assolombarda 2023. /Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev