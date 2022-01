Meloni: "David Sassoli uno dei migliori avversari politici che abbia mai avuto"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2022 "David Sassoli non aveva pregiudizi quando affrontava una discussione. Siamo stati spesso in disaccordo ma il confronto è sempre stato leale. Ho avuto tanti avversari politici della mia vita. Credo che David Sassoli sia stato uno dei migliori" così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel suo intervento alla Camera in ricordo del presidente del Parlamento europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev