Meloni: "Da Italia il buon esempio con il Piano Mattei per l'Africa"

(Agenzia Vista) Usa, 21 settembre 2023 "Occorre invertire la rotta. L’Italia vuole contribuire a creare un modello di cooperazione, capace di collaborare con le Nazioni africane affinchè possano crescere e prosperare grazie alle risorse che possiedono. Una cooperazione da pari a pari, perché l’Africa non ha bisogno di carità, ma di essere messa in condizioni di competere ad armi pari, di investimenti strategici che leghino i destini delle nazioni con progetti reciprocamente vantaggiosi. E così, offrire un’alternativa seria al fenomeno della migrazione di massa, un’alternativa fatta di lavoro, formazione, opportunità nelle nazioni di provenienza, e percorsi di migrazione legale e concordata e dunque anche integrabile. Saremo i primi a dare il buon esempio con il “Piano Mattei per l'Africa”, un piano di cooperazione allo sviluppo che prende il nome di Enrico Mattei, un grande italiano che sapeva conciliare l'interesse nazionale italiano con il diritto degli stati partner a conoscere una stagione di sviluppo e progresso". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Fonte video: UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev