Meloni: "Da Governo guerra a occupazioni abusive case, Stato non si gira più dall'altra parte"

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2023 "Questo governo ha dato il via alla guerra contro le occupazioni abusive, lungo tutto il territorio nazionale si è cominciato a fare quello che non veniva fatto prima ovvero procedere con gli sgomberi delle case occupate abusivamente. E' un lavoro che intendiamo continuare a portare avanti nelle prossime settimane, perché è finita l'era nella quale lo Stato si gira dall'altra di fronte alla criminalità e di fronte a chi non rispetta le regole". Così Giorgia Meloni, nel suo appuntamento video gli appunti di Giorgia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev