Meloni: “Da crisi energia occasioni, italiani bravissimi a trasformare difficoltà in opportunità”

(Agenzia Vista) Roma 13 dicembre 2022 “Nella situazione drammatica in cui ci troviamo sul tema energetico, penso ci siano delle occasioni nascoste da cogliere. Noi italiani siamo bravissimi a trasformare le difficoltà in opportunità”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella replica alle comunicazioni alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio Europeo / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev