Meloni: "Da colleghi G7 raccolto ampio sostegno sul Piano Mattei"

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2024 "Ho raccolto dai miei colleghi ampio sostegno, ampia condivisione per il piano Mattei, per l'Africa, per l'approccio italiano che è un approccio di cooperazione da pari a pari con le nazioni africane che sta dando i suoi frutti con l'avvio dei primi progetti pilota", le parole di Giorgia Meloni al termine della prima giornata del G7. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev