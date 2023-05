Meloni: "Critiche Spagna? in Italia record occupati, non conoscono nostro lavoro"

EMBED





(Agenzia Vista) Praga, 10 maggio 2023 Le accuse giunte oggi dalla ministra del Lavoro spagnola Yolanda Diaz ancora una volta citano "il governo italiano" per "prendere di mira i partiti dell'opposizione interna. l'Italia ha segnato un record storico di numero di occupati, non si conosce bene il lavoro del governo italiano in questo settore. Quella delle accuse giunta in questi giorni è una dinamica poco sensata se non per dinamiche interne". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando al Castello di Praga, dopo l'incontro con il capo dello Stato ceco Petr Pavel. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev