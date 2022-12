Meloni: “Crisi energia epocale, Ue dia le soluzioni e si occupi di grandi temi strategici”

(Agenzia Vista) Roma 13 dicembre 2022 “Gli unici interventi davvero efficaci e risolutivi devono arrivare dall’Ue. Non abbiamo cambiato idea, ma sempre sostenuto la stessa tesi: l’Ue deve occuparsi dei grandi temi strategici e non delle questioni nazionali. La speculazione è una materia su cui gli stati nazionali hanno più difficoltà ad occuparsi, l’Ue tarda ad affrontare una situazione epocale e strategica per tutte l’Europa. La difesa degli interessi nazionali, non quelli definiti sovranisti, mandano avanti la trattativa. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella replica alle comunicazioni alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio Europeo / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev