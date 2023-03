Meloni: "Covid ha scosso globalizzazione, prenderne atto"

EMBED





(Agenzia Vista) India, 02 marzo 2023 "La pandemia ha scosso la mobilità mondiale mettendo in difficoltà la globalizzazione come la conoscevamo: si diceva che il libero scambio avrebbe risolto tutto ma non è stato così. L'aggressione russa ha colpito i prezzi energetici mondiali, facendo impennare l'inflazione, mettendo a rischio i più vulnerabili e la sicurezza mondiale. Dobbiamo prenderne atto". Lo afferma la premier, Giorgia Meloni, intervenendo ai Raisina Dialogue 2023. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev