Meloni: Cordoglio per naufragio migranti in Grecia. Impegno per stroncare traffico di essere umani

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2023 "Voglio innanzitutto unirmi al cordoglio per la recente tragedia avvenuta al largo delle coste greche, rinnovando, a nome del governo la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e il nostro impegno in ogni sede a stroncare il disumano traffico di esseri umani che continua a mietere vittime nel Mediterraneo", le parole di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo. / WebTV Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev