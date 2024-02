Meloni: "Continueremo l'ottimo lavoro della presidenza giapponese del G7"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2024 "Abbiamo lavorato per assicurare un efficace passaggio di consegne alla presidenza del G7. Voglio ribadire il mio apprezzamento per l'immenso lavoro che la presidenza giapponese del G7 ha svolto nel 2023, un anno complesso. Un lavoro che ha tenuto l'attenzione sulle importanti sfida di oggi: la guerra in Ucraina, la stabilità dell'Indo-Pacifico, l'intelligenza artificiale. Insomma tutte materie a cui daremo continuità durante la nsotra presidenza del G7" lo ha detto la premier Meloni durante il unto stampa congiunto con il premier giapponese Kishida, durante la sua visita in Giappone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev