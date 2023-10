Meloni: Continueremo a volare alto, gli altri continuino pure a rotolarsi nel fango

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2023 "Siamo lo specchio per la loro meschinità. Quello che noi stiamo dimostrando, in fondo, è che si potevano raggiungere risultati inimmaginabili e fare cose straordinarie senza dover essere meschini, senza dover prendere scorciatoie, senza fare cose impresentabili o dover compiacere persone impresentabili. Gli altri continuino pure a rotolarsi nel fango. Noi continueremo a volare alto", le parole di Giorgia Meloni in un videomessaggio all'evento "L'Italia vincente. Un anno di risultati del governo Meloni". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev