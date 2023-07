Meloni: Conferenza su sviluppo e migrazioni ha superato le nostre aspettative

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2023 "L'Italia ha le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista nel Mediterraneo in Africa, non solamente per l'attenzione che sul piano degli investimenti ha sempre rivolto a questa nazione, ma anche per l'approccio che ha saputo dimostrare. Da quando abbiamo immaginato questa conferenza alla sua realizzazione, oggi c'è da dire che ha superato le nostre aspettative non solamente per la partecipazione straordinaria", le parole di Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa dopo la conferenza internazionale su sviluppo e migrazione. / Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev