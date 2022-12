Meloni: “Con stop invio armi a Ucraina Italia sarebbe inaffidabile che scappa, mai con me”

(Agenzia Vista) Roma 14 dicembre 2022 “Pensate davvero che se l’italia domani decidesse di estraniarsi dai suoi alleati e comunità internazionale, di non inviare più armi e sostenere Ucraina, cambierebbe la sorte del conflitto? Cambierebbe solo l’approccio verso di noi, verremmo considerati una Nazione inaffidabile che quando arrivano le difficoltà scappa. Non accadrà mai con me, io voglio un’Italia credibile, affidabile, seria che possa per questo anche chiedere solidarietà, attenzione e difendere i propri interessi nazionali”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della replica alle discussioni al Senato in vista del Consiglio Europeo / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev