Meloni: "Con riorganizzazione fondi di sviluppo e coesione Regioni responsabilizzate"

(Agenzia Vista) Milano, 07 dicembre 2023 "Le priorità degli accordi di "coesione vengono proposte dalla Regione, ma devono essere condivise dal governo nazionale, non perchè noi si voglia limitare l'autonomia delle Regioni, ma per fare in modo che queste risorse possano far parte di un'unica grande strategia e si lavora non come monadi, ma come nazione nel suo complesso". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo intervento a Fiera Milano per la sottoscrizione dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione, tra il Governo italiano e la Regione Lombardia."Dopodichè, ha proseguito, istituiamo anche meccanismi di responsabilizzazione che prevedono la possibilità di definanziare progetti quando le risorse dovessero rischiare di non essere spese e anche di fare intervenire poteri sostitutivi per risolvere eventuali ritardi o lungaggini". Meloni ha ricordato che "questo è il quinto accordo sottoscritto con una regione italiana e che, insieme a quello con la Regione Lazio è quello economicamente più significativo da 1,2 miliardi". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev