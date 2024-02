Meloni: "Con Orban ho lavorato per non dividere Europa"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 febbraio 2024 "Con il primo ministro ungherese chiaramente io ho lavorato cercando di portare a un punto che ci consentisse di non dividere l'Europa in un momento come questo. Perchè noi abbiamo altri problemi in Europa, bisogna saper dialogare con tutti e credo che quello che è accaduto nelle ultime ore dimostri che - quanto ho sempre sostenuto - che non puoi pensare di risolvere i problemi e parlando con due o tre persone ma devi avere una capacità di dialogo che tenga conto delle necessità dei punti di vista degli interessi di tutti gli Stati membri". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in punto stampa al termine del vertice straordinario dell'Ue. "Non sbagliavo perchè se non ci fosse stata quella capacità noi oggi non avremmo una soluzione sul bilancio, non avremmo risorse per sostenere l'Ucraina, non avremmo risorse per combattere la migrazione, non avremmo risorse per sostenere la competitività europea", ha aggiunto. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev