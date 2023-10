Meloni: Con Mozambico collaborazione eccellente, prosperità del Paese è fondamentale

(Agenzia Vista) Mozambico, 13 ottobre 2023 "Noi abbiamo avuto oggi con il presidente un lungo, cordiale colloquio. Abbiamo fatto il punto sulla eccellente collaborazione tra Italia Mozambico e siamo d'accordo sul fatto che si possa fare di più. Il Mozambico è una nazione che ha enormi prospettive, potenzialità di ulteriore crescita, che ha un ruolo molto importante sul piano geostrategico, nella regione dell'Indo-Pacifico, la cui prosperità è fondamentale e stabilità è fondamentale non solo per l'Africa, ma anche per l'Europa", le parole di Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il Presidente del Mozambico Nyusi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev