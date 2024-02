Meloni: "Con il nostro Governo le risposte cominciano ad arrivare, lo dicono i dati"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 "Con il nostro Governo le risposte cominciano ad arrivare e non possono spiegare perché quelle risposte non siano arrivate prima, quando al Governo c'erano loro. E allora cercano di sviare il discorso parlando di altro. Noi stiamo dimostrando che se lavori con dedizione, con coraggio, senza risparmiarti, senza condizionamenti, i risultati possono arrivare. Lo dicono i numeri, che sono molto più forti del fango delle mistificazione" lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'evento a favore di Paolo Truzzu in Sardegna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev