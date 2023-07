Meloni: Comprendo sofferenza di La Russa, ma non sarei intervenuta. Solidarizzo con chi denuncia

(Agenzia Vista) Lituania, 12 luglio 2023 " Voglio dire qui che comprendo molto bene da madre la sofferenza del presidente del Senato di Ignazio La Russa, anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda. Io tendo a solidarizzare per natura con una ragazza che ritiene di denunciare e non mi pongo il problema dei tempi.", le parole di Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il vertine Nato a Vilnius. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev