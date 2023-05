Meloni: Commissario? Mio problema è trovare i soldi non chi li spende

(Agenzia Vista) Bologna, 25 maggio 2023 "Sono francamente molto colpita dal fatto che questo sia il dibattito che più interessa, mentre ancora si stanno celebrando i funerali delle persone per cui noi ci stiamo occupando di ricostruire e di fare del nostro meglio di trovare le risorse. Quando arriveremo al tempo della ricostruzione ci occuperemo del commissario della ricostruzione. Il mio principale problema non è chi spende i soldi è trovarli", le parole di Giorgia Meloni in conferenza stampa con von der Leyen. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev