Meloni: "Combattiamo l'evasione vera, non quella presunta"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 Meloni: “Combattiamo l’evasione fiscale vera, non quella presunta” La premier Meloni ha parlato, in videocollegamento, all’assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa. “Noi che l’abbiamo combattuta sempre oggi vogliamo dimostrare quanto fosse infondata l’equazione partite iva-evasore creando un nuovo rapporto tra Stato, cittadino e imprese basato su un principio: ovvero che lo Stato e i cittadini sono esattamente come un’azienda. Più lavorano bene insieme, più riusciranno a produrre ricchezza”, ha spiegato. “E tutto questo lo abbiamo fatto senza abbassare la guardia all’evasione fiscale: più lo Stato è comprensibile e attento, più cerca di venirti incontro e più dovrà essere efficace nella sua azione quando qualcuno dovesse pensare di fregarlo per forza. Nell’applicazione della riforma fiscale ci occupiamo di garantire maggiore efficacia dello Stato nel combattere l’evasione fiscale, ma quella vera, non quella presunta”. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev