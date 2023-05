Meloni collegata da Alaska con Protezione civile: "Massima disponibilità ad aiutare Emilia Romagna"

(Agenzia Vista) Alaska, 17 maggio 2023 "Il governo c'è, è una di quelle situazione in cui tutti i livelli istituzionali bisogna che lavorino al massimo delle loro possibilità: spero che si veda che noi ci siamo". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha sottolineato intervenendo a un punto del Comitato operativo della Protezione Civile sul maltempo in Emilia Romagna, in videoconferenza da Anchorage, in Alaska, dove ha fatto scalo tecnico il volo che la porta al G7 di Hiroshima in Giappone. Come si vede in un video diffuso da Palazzo Chigi, parlando davanti al computer, la premier ha voluto "ribadire la solidarietà a tutti i cittadini colpiti da questa emergenza". In collegamento con il ministro Nello Musumeci, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, Meloni ha spiegato di voler "capire quali sono le condizioni meteo previste per le prossime ore, se ritenete che la situazione possa peggiorare, andare avanti o almeno arrestarsi". "Come ho detto al presidente Bonaccini la settimana scorsa - ha aggiunto la presidente del Consiglio -, il governo è a disposizione per fare quello che è necessario, se serve un Consiglio dei ministri, anche nelle prossime ore, per approvare provvedimenti necessari immediatamente, si può fare tranquillamente". "Sulle risorse - ha proseguito ancora rivolta al governatore dell'Emilia Romagna -, io e te abbiamo fatto una lunga chiacchierata settimana scorsa e ovviamente faremo tutto quello che c'è da fare per aiutare la popolazione, poi c'è un tema di messa in sicurezza del territorio". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev