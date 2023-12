Meloni: "Ci contrastano con ogni mezzo, anche non proprio legittimo"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2023 "Si conclude un anno durissimo, se ne sta per aprire un altro con sfide talmente imponenti che solo una comunità politica capace di enormi slanci" può affrontare. Lo afferma la premier e leader Fdi Giorgia Meloni dal palco di Atreju, sottolineando: "verremo contrastati con ogni mezzo, anche quelli non proprio legittimi, ma in fondo è un bene, gli avversari sono sempre un bene perché ti spingono a fare meglio". Fonte video: Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev