Meloni: "Ci chiedete di risolvere tutti i problemi causati dalla sinistra negli ultimi dieci anni"

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 "Come ricorda la collega Schlein il tetto alla spesa del personale sanitario fu introdotto nel 2009: ha portato al crescente ricorso ai contratti a termine e al devastante fenomeno dei medici gettonisti. Facciamo i conti con una situazione stratificata in 14 anni. Non chiederò perché non lo avete risolto voi questo problema. Le dirò che è un'implicita attestazione di stima che chiedete a noi di risolvere i problemi che non avete risolto in dieci anni al governo: grazie per fidarvi di noi e del nostro governo" lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante il question time alla Camera. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev