Meloni: "Cammino è lungo, importante il gioco di squadra per centrare obiettivi"

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "Il cammino che il governo ha davanti è ancora lungo, sono tanti i provvedimenti che saremo chiamati ad affrontare". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione dell'Assemblea nazionale 2023 di Federmanager. "Nessuno più di voi - ha aggiunto la premier parlando ai manager - sa l'importanza del gioco di squadra per centrare l'obiettivo. La squadra è questa: governo, istituzioni, imprenditori, dirigenti e lavoratori. Un obiettivo complesso ma entusiasmante - ha concluso -, far scoprire all'Italia l'orgoglio di ciò che è, una grande nazionale all'altezza della sua storia e capace ancora di stupire il mondo". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev