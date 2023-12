Meloni: "C'è molta Italia in Serbia, molte imprese qui investono"

(Agenzia Vista) Serbia, 03 dicembre 2023 "C'è molta Italia in Serbia, molte imprese qui investono e contribuiscono all'occupazione. Ma si puo fare di più". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita in Serbia, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica Aleksandar Vucic. "Bisogna rafforzare gli investimenti e le nostre economie", sottolinea. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev