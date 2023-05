Meloni: Bisogna rimettere in moto la crescita perchè la coperta è corta

EMBED





(Agenzia Vista) Sicilia, 26 maggio 2023 "C'è un modo solo per riuscire a fare tutto quello di cui c'è bisogno rimettere in moto la crescita. Perché la coperta è corta e hai voglia a tirarla da una parte all'altra", le parole di Giorgia Meloni a Catania per sostenere il candidato del centrodestra, Enrico Trantino, alle amministrative. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev