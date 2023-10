Meloni: Bersagli Hamas siamo tutti noi e non possiamo cadere in questa trappola, sarebbe stupido

(Agenzia Vista) Egitto, 21 ottobre 2023 "Il vero obiettivo dell'attacco di Hamas è difendere il diritto del popolo palestinese, ma costringere a una reazione contro Gaza che minaccia alla base ogni tentativo di dialogo. Il bersaglio siamo tutti noi e io non credo che noi possiamo cadere in questa trappola. Sarebbe una cosa molto, molto stupida", le parole di Giorgia Meloni al summit internazionale per la pace in Egitto. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev