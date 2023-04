Meloni: "Basta fare Tafazzi, l'economia italiana va molto bene"

(Agenzia Vista) Londra, 28 aprile 2023 "I mercati preoccupati? Questa preoccupazione non la leggo, che quel che vedete è uno spread sotto la media dello scorso anno, la borsa sale, abbiamo una previsione di crescita del Pil più alta di Francia e Germania e di quel che era stato previsto. Ai mercati interessano i fatti. E i fatti dicono che l'economia italiana sta andando molto bene e che i provvedimenti presi da questo governo sono efficaci". Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa all'ambasciata italiana. "C'è una ripresa dell'ottimismo, non si può sempre fare il Tafazzi di turno anche quando le cose vanno bene perché non ci aiutiamo". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev