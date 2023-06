Meloni: Aumento tassi della Bce è ricetta semplicistica

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2023 "La semplicistica ricetta dell'aumento dei tassi intrapresa dalla Banca centrale europea non appare agli occhi di molti la strada più corretta da perseguire, considerato che nei nostri Paesi l'aumento generalizzato dei prezzi non è figlio di un'economia che cresce troppo velocemente, ma di fattori endogeni", le parole di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev