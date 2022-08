Meloni: "Aumentare assegno unico universale del 50%"

(Agenzia Vista) Roma, 26 agosto 2022 "Oggi la legge prevede, in estrema sintesi, un contributo per ogni figlio a carico da un minimo di 50 euro a un massimo di 175 euro al mese in caso di Isee sino alla soglia di 15mila euro. Importi troppo bassi, lo sanno bene i genitori. Aumenteremo l'assegno unico del 50%, che in questo modo arriverà a un massimo di 260 euro mensili per figlio. Quanto costa? 6 miliardi. Poca cosa rispetto alle decine e decine di miliardi buttati attualmente in bonus inutili. Le risorse le prenderemo da lì. Si tratta di una proposta semplice e responsabile, che intendiamo attuare subito, già nella prossima legge di bilancio. E magari qualche giovane coppia penserà con meno timore all'idea di mettere al mondo dei figli". Lo dice in un video su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev