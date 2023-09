Meloni: Attaccata su discorso in cui mi definivo madre e cristiana

EMBED





(Agenzia Vista) Budapest, 14 settembre 2023 "Alcuni anni fa sono diventata un po' più popolare durante un discorso. Ho detto: Sono Giorgia, sono una madre, sono una donna, sono italiana e cristiana. Non me lo potete togliere. Qualcuno l'ha messo in musica. Era un modo per attaccarmi. Non ha funzionato. Gli avversari non hanno capito quante fossero le persone che hanno ritenuto quelle parole buone Quello che volevo dire con quelle parole è che viviamo in un’epoca in cui tutto ciò che ci definisce è sotto attacco", le parole del Presidente del Consiglio Meloni intervenendo al Demographic Summit di Budapest. / Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev