Meloni: "Assistenzialismo sia riservato a chi non può lavorare"

(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2022 Io credo che l'assistenzialismo in Italia debba essere riservato a chi non può lavorare, chi invece può deve lavorare, ovviamente rispettando la dignità, con il giusto compenso e i diritti che gli spettano". Così Giorgia Meloni in un video. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev