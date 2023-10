Meloni apre canale Whatsapp: "Un altro modo per parlare direttamente agli italiani"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2023 "Da oggi è possibile seguire tutti gli aggiornamenti delle attività che svolgo, delle attività del governo attraverso WhatsApp, un altro modo per comunicare direttamente". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un video pubblicato sui social, fa riferimento al suo canale WhatsApp. "Se siete interessati ad avere aggiornamenti attivate le notifiche, la famosa campanella. Per me è sempre utile avere la possibilità di parlare direttamente agli italiani". Fonte video: Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev