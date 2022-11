Meloni: "Approvato decreto energia da 9,1 miliardi"

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2022 "Abbiamo approvato il decreto energia con cui stanziamo 9,1 miliardi di euro destinati per dare un'immediata risposta per fronteggiare l'aumento delle bollette fino a fine anno", le parole di Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev