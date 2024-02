Meloni annuncia: "La Roma-Pescara si farà, trovate nuove risorse"

EMBED





(Agenzia Vista) L'Aquila, 7 febbraio 2024 In occasione della firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Abruzzo, la premier Meloni ha annunciato la realizzazione della Roma-Pescara:” Nel PNRR erano previsti 620 milioni di euro per realizzazione della Roma-Pescara. A un certo punto ci siamo resi conti che per quelle che sono le tempistiche del PNRR non sarebbe stato possibile realizzare quell’opera se i fondi inseriti nel PNRR. Non volevamo permetterci di rinunciare a un’opera così strategica e con coraggio abbiamo stralciato il finanziamento e ci siamo messi a individuare altri finanziamenti. Annuncio che la Roma-Pescara si farà: grazie al lavoro in particolare del ministro Salvini e del ministro Fitto il Governo ha trovato le risorse che servono per la realizzazione dell’opera a valere sul fondo di sviluppo e coesione. Nei prossimi giorni il Cipes sarà convocato per gli adempimenti concreti per stanziare le risorse”. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev