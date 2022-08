Meloni: "Andate a votare, non giratevi dall'altra parte"

(Agenzia Vista) Brindisi, 26 agosto 2022 "L'unica cosa che posso dire è andata a votare. Non vi girate dall'altra parte. I politici sono lo specchio della società che rappresentano, se si dice che i politici fanno tutti schifo è come dire che gli italiani fanno schifo e io non lo penso", le parole di Giorgia Meloni alla kermesse di Affari Italiani "La Piazza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev