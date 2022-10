Meloni al Senato: "Dibattito franco, rispettoso e composto"

(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2022 "Ringrazio tutti i senatori che sono intervenuti per un dibattito franco, rispettoso e soprattutto composto". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al dibattito di fiducia in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev