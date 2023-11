Meloni al Lombardia World Summit su economia lombarda e sviluppo occupazionale, integrale

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 24 novembre 2023 Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto, con un videomessaggio, la prima edizione del Lombardia World Summit 2023: la premier si è espressa sui temi dell’economia in Lombardia, giudicata “traino” dell’Italia, e quello dell’occupazione. “La Lombardia è uno dei motori economici dell’Italia e dell’Europa, non a caso anima da tanti anni l’iniziativa delle quattro Regioni che sono motori d’Europa: è la regione traino dell’export nazionale, ospita la Borsa italiana e le principali imprese a partecipazione estera nazionali. Ha il più alto numero di consolati al mondo e si è sempre contraddistinta come polo di innovazione e avanguardia. “La Lombardia è un territorio nel quale le forze produttive e il dinamismo delle imprese si coniuga da sempre con una grande attenzione al sociale, alla sussidiarietà. Quello lombardo è un modello che racconta una storia tutta italiana, una regione che è il simbolo dell’unità nazionale. Qui gli italiani hanno trovato la loro strada e hanno potuto costruire un futuro migliore per le loro famiglie. Per questo la Lombardia è l’esempio di quello che meglio sappiamo e possiamo essere come italiani. Un grande popolo che si rimbocca le maniche e che come comunità nazionale raggiunge l’eccellenza. In questi anni l’economia lombarda, nonostante la complessa congiuntura internazionale, l’aumento dei costi e delle materie prime e i tassi di inflazione ha dimostrato di essere un’economia solida e capace di reagire. Ce lo dicono i dati sul PIL, sull’occupazione, sulla nascita delle imprese e sui consumi delle famiglie. Risultati su cui ha contribuito il buon Governo regionale”, ha spiegato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev