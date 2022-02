Meloni al Cpac: "Attacco a Ucraina inaccettabile, noi dalla parte del mondo occidentale"

EMBED





(Agenzia Vista) Usa, 26 febbraio 2022 Cari amici del CPAC, cari conservatori americani, sarei dovuta partire dall'Italia solo poche ore dopo dall'inizio dei bombardamenti russi sull'Ucraina, e devo ammettere che ho avuto sentimenti contrastanti sul partire o rinunciare ad essere qui con tutti voi al CPAC. Alla fine, ho deciso di essere qui, perché di fronte a questo attacco inaccettabile, essere qui è il modo migliore per chiarire la nostra posizione in questo conflitto. Siamo dalla parte del diritto internazionale, siamo dalla parte della libertà, e in definitiva, siamo dalla parte di una Nazione orgogliosa che sta insegnando al mondo cosa significhi combattere per la libertà". Così la leader di Fratelli d'Italia, nel suo intervento al Cpac, la convention dei Conservatori americani in Florida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev