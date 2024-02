Meloni al Congresso FI: "Tajani ha saputo raccogliere eredità di Berlusconi"

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2024 “È la prima volta senza Silvio Berlusconi, senza un uomo straordinario che ha segnato la storia decente, che ha impresso una svolta in politica, nella comunicazione e nell’impresa. C’è chi ha detto e scritto che senza Silvio Berlusconi non ci sarebbe stato un futuro per Forza Italia. Sapevamo che era una previsione sbagliata: Antonio Tajani e tutta la classe dirigente del partito ha saputo raccogliere l’eredità di Silvio Berlusconi e Forza Italia continua a essere un punto di riferimento per l’elettorato di centrodestra”, parte del videomessaggio della premier Meloni inviato al Congresso Nazionale di Forza Italia. / YouTube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev