Meloni al congresso di Forza Italia: Il Centrodestra sta insieme per scelta

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2024 "Non solo stiamo governando con grande compattezza, ma lo stiamo facendo con velocità e concretezza. E alla fine la velocità con la quale un governo riesce a operare è il metro più preciso per valutare la compattezza di una maggioranza. Li abbiamo visti governi che non riuscivano a fare niente perché le loro maggioranze litigavano su tutto. Non è il nostro caso perché il centrodestra non è un incidente della storia, non è un'aggregazione che sta insieme per il potere o per impedire agli altri di andare al governo. Noi stiamo insieme sostanzialmente per scelta, perché le nostre visioni sono comuni e le nostre diversità ci rendono più forti. Il nostro obiettivo comune è quello di dare all'Italia un futuro di benessere, di sicurezza, di protagonismo", le parole di Giorgia Meloni nel corso del videomessaggio inviato al congresso di Forza Italia. / Fb FI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev