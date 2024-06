Meloni ai leader del G7: "Spero riusciate ad assaporare un po' dell'ospitalità italiana"

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2024 "E' per noi un orgoglio ospitarvi. Lo è per l'Italia intera e spero che in questi due giorni, nonostante si lavori moltissimo, riuscirete anche ad assaporare un po' dell'ospitalità per la quale l'Italia è famosa nel mondo", le parole di Giorgia Meloni in apertura del G7. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev