Meloni: Agricoltori hanno diritto a far sentire la loro voce

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2024 "Senza agricoltori non c’è cibo. Senza cibo non c’è futuro. Parole che in queste settimane abbiamo sentito dire spesso e molte volte letto anche su cartelli e su striscioni. Beh, c’è chi ha detto e scritto che gli agricoltori sono scesi in piazza per difendere i loro privilegi. Io credo, invece, che gli agricoltori abbiano tutto il diritto di far sentire la loro voce e chiedere quel che qualunque lavoratore chiede: il riconoscimento del giusto prezzo per il lavoro che svolge e un sistema di regole che difenda e sostenga quel lavoro. Questo sarebbe un privilegio? Io credo che non sia un privilegio, è una battaglia di buon senso, concreta e reale", le parole di Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato a Confagricoltura. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev