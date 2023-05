Meloni agli Stati Generali della Natalità con Papa Francesco: Coraggio in questa sala non manca

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2023 "Parlare di famiglia è diventato sempre più difficile. A volte sembra quasi un atto rivoluzionario e noi eravamo stati avvertiti. Eravamo stati avvertiti del fatto che sarebbe arrivato in tempo nel quale avremmo dovuto batterci per dimostrare che le foglie sono verdi in estate o che due più due fa quattro. Oggi bisogna avere coraggio per rivendicare, per sostenere cose che sono fondamentali per la crescita della nostra società. Ma il coraggio è una cosa che in questa sala non difetta", le parole di Meloni agli stati generali della natalità. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev